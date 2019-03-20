Зинаида Гречаный встретилась с послом США

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Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный провела 20 марта встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Во время встречи стороны обсудили политическую ситуацию в Республике Молдова после утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов.

В связи с Указом Президента РМ Игоря Додона о проведении 21 марта первого заседания Парламента РМ X созыва, Зинаида Гречаный сообщила, что ПСРМ готова принять участие в первом заседании законодательного органа.

Собеседники обменялись мнениями также о других событиях в Молдове и в мире.