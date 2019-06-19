Зинаида Гречаный встретилась с послом США в Молдове

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась накануне с послом США в Молдове Дереком Хоганом. Стороны обсудили текущую ситуацию в стране после преодоления политического кризиса.

Спикер отметила, что законодательный орган является функциональным, а со вчерашнего дня к парламентской деятельности вернулись депутаты ДПМ, которые объявили себя парламентской оппозицией.

– На заседании была установлена дата местных выборов, депутат ДПМ Моника Бабук была выдвинута кандидатом и избрана вице-председателем парламента от оппозиции, был изменен состав постоянных парламентских комиссий с назначением их членов от ДПМ и партии “Шор”, – рассказала она.

В свою очередь, посол США в РМ Дерек Хоган поприветствовал функциональность парламентского большинства и выразил удовольствие в связи с установившимся сотрудничеством между публичными властями.