Зинаида Гречаный встретилась с послом США и новым директором USAID в Молдове (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Республике Молдова Дереком Дж. Хоганом, а также с Директором Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Молдове Скоттом Хокландером.

Гречаный поздравила Скотта Хокландера с недавним назначением на должность Директора Миссии USAID в Молдове и выразила убежденность в том, что плодотворное взаимодействие, сложившееся на протяжении многих лет между нашей страной и этим международным институтом, будет продолжено. В то же время спикер и посол США обменялись мнениями об эволюции политической ситуации в Республике Молдова после создания парламентского большинства, рассмотрели вопросы, касающиеся последовательных и решительных действий парламентского большинства по реформированию прокуратуры и системы правосудия, борьбы с коррупцией, как фундаментальных предпосылок для развития страны.

– Во время беседы была отмечена активная внешняя повестка дня Парламента Республики Молдова, которая способствует улучшению отношений нашей страны с внешними партнерами, укреплению ее международных позиций. Еще одной темой обсуждения стала предвыборная кампания всеобщих местных выборов, которые состоятся 20 октября. Подчеркнула важность проведения свободных и справедливых выборов, способных принести изменения на благо граждан. В заключение отметила важность последовательной помощи, оказываемой США Республике Молдова в различных областях, призванной содействовать укреплению демократических институтов, социально-экономическому развитию и повышению уровня жизни граждан, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.