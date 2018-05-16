Зинаида Гречаный встретилась с послом Румынии

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный провела 16 мая встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Румынии в Республике Молдова Даниелом Ионицэ.

Во время встречи были обсуждены различные вопросы внутренней и внешней политики Республики Молдова, в том числе связанные с участием Президента РМ Игоря Додона в расширенном заседании Высшего евразийского экономического совета 14 мая и присвоением нашей стране статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом Союзе, говорится в сообщении для прессы формирования.

По информации источника, Зинаида Гречаный отметила, что статус наблюдателя при ЕАЭС не требует от Молдовы никаких обязательств и не противоречит ранее подписанным международным договорам. В то же время он дает нам возможность использовать платформу ЕАЭС для производственной кооперации, увеличения экспорта молдавских товаров и создания новых рабочих мест.

Во время встречи стороны также рассмотрели ситуацию накануне новых местных выборов 20 мая, в частности в Кишиневе и Бельцах, и подготовку к парламентским выборам, которые состоятся осенью 2018 года.

Кроме этого, Зинаида Гречаный отметила, что перед парламентскими выборами состоится съезд ПСРМ, на котором будет рассмотрена инициатива о переходе к президентской форме правления в РМ. По итогам съезда планируется, что эта инициатива будет включена в предвыборную платформу ПСРМ.