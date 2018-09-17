Зинаида Гречаный встретилась с Послом России Олегом Васнецовым

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по поводу Всемирного конгресса семей, прошедшего в Кишиневе 14-16 сентября под патронатом Президента РМ Игоря Додона. Посол высоко оценил уровень проведения Конгресса, он отметил выступление главы государства на этом мероприятии, подчеркнув характер и мужество молдавского президента.

Они обсудили также политическую ситуацию в Республике Молдова. Гречаный обратила внимание посла на действия правящего большинства, подвластных левых партий и активизируемых спойлеров, направленные на борьбу против ПСРМ. Она подчеркнула также, что, несмотря на все провокации, Партия социалистов РМ одержит победу на парламентских выборах 24 февраля 2019 года, так как является единственной народной партией, поддержанной жителями страны.

– Рассказала о программе Партии социалистов, о повестке Партии на ближайшие полгода – до парламентских выборов 24 февраля 2019 года. Обратила внимание на то, что Партия социалистов уже начала активную подготовку к выборам. Еженедельно ПСРМ проводит митинги протеста против 9-летней разрушительной политики действующих властей в районах республики. На митингах партия выдвигает кандидата ПСРМ по соответствующему одномандатному округу, – рассказала глава ПСРМ.

Гречаный и Васнецов обсудили также ситуацию, в которой находятся молдавские мигранты в Российской Федерации.

– Отметила, что фракция ПСРМ, которую я возглавляю в парламенте, приложит все усилия для того, чтобы обеспечить социальные гарантии нашим гражданам на законодательном уровне, – рассказала председатель ПСРМ.

В заключение стороны обменялись мнениями о программе Второго Евразийского женского форума, который 19-21 сентября пройдет в Санкт-Петербурге. Гречаный отметила, что примет участие в этом форуме и выступит на его пленарном заседании «Женщины за устойчивое развитие глобального мира».