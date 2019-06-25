Зинаида Гречаный встретилась с послом Китая в Молдове

Зинаида Гречаный встретилась с послом Китая в Молдове
Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном. В ходе диалога стороны выступили за развитие и расширение сотрудничества между двумя государствами. 

В частности, Зинаида Гречаный отметила, что Молдову и Китай всегда связывали хорошие отношения, и подчеркнула, что наша страна является перспективной с точки зрения рынка производства.
– Мы прошли сложный этап, но новые власти работают над тем, чтобы наверстать упущенное время и вернуть ситуацию в нормальное русло, когда закон функционирует, а его институты работают в интересах граждан и страны. Политическая стабильность предусматривает стабильность экономическую, а это значит инвестиции и экономический рост, – сказала Гречаный. 
В данном контексте стороны обсудили возможность развития инвестиционных, а также социальных проектов, в том числе, инфраструктурных, которые планируется осуществить в Молдове при поддержке Китая. В то же время глава дипломатической миссии КНР в Молдове от имени Всекитайского собрания народных представителей поздравил Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера, поприветствовал режим работы молдавского парламента, продемонстрированный в последнее время, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md