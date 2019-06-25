Зинаида Гречаный встретилась с послом Китая в Молдове

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Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в нашей стране Чжаном Инхуном. В ходе диалога стороны выступили за развитие и расширение сотрудничества между двумя государствами.

В частности, Зинаида Гречаный отметила, что Молдову и Китай всегда связывали хорошие отношения, и подчеркнула, что наша страна является перспективной с точки зрения рынка производства.

– Мы прошли сложный этап, но новые власти работают над тем, чтобы наверстать упущенное время и вернуть ситуацию в нормальное русло, когда закон функционирует, а его институты работают в интересах граждан и страны. Политическая стабильность предусматривает стабильность экономическую, а это значит инвестиции и экономический рост, – сказала Гречаный.

В данном контексте стороны обсудили возможность развития инвестиционных, а также социальных проектов, в том числе, инфраструктурных, которые планируется осуществить в Молдове при поддержке Китая. В то же время глава дипломатической миссии КНР в Молдове от имени Всекитайского собрания народных представителей поздравил Зинаиду Гречаный с избранием на пост спикера, поприветствовал режим работы молдавского парламента, продемонстрированный в последнее время, и выразил готовность к дальнейшему сотрудничеству.