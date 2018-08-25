Зинаида Гречаный встретилась с молодыми социалистами (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный посетила в субботу, 25 августа, летнюю школу молодёжного крыла Партии социалистов — «Молодой Гвардии» в Вадул-луй-Водэ.

В летнюю школу съехались активисты со всех районов Молдовы.

– Поговорили с молодежью о будущем страны, о предстоящих выборах и о том, что нас ждёт в новом политическом сезоне. Радует, что у партии социалистов такая активная молодёжь, которой не безразлична судьба своей страны. После общения с ребятами смело могу заявить, что у Молдовы есть будущее, — сказала Зинаида Гречаный.