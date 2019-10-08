Зинаида Гречаный встретилась с главой Миссии МВФ

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Следующий бюджет должен быть ориентирован на развитие экономики страны, а внешние займы направляться исключительно на инфраструктурные и инвестиционные проекты. Об этом заявила председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный на встрече с главой Миссии МВФ Рубеном Атояном и постоянным представителем МВФ в Молдове Владимиром Тулиным.

По словам спикера, внутренние ресурсы, расширение бюджетной базы, развитие экономики, инвестиции являются источниками для покрытия потребления. В то же время кредиты должны поступать из всех доступных источников для реализации инвестиционных проектов, особенно инфраструктуры. Зинаида Гречаный также подчеркнула важность продвижения социальной политики, которая крайне необходима жителям Республики Молдова.

Стороны обсудили весь спектр вопросов, связанных с банковской системой, небанковским сектором, тарифами и бюджетом на следующий год. В ходе встречи также были рассмотрены вопросы банковской кражи и отчеты, представленные специальными парламентскими комиссиями по расследованию.