Зинаида Гречаный встретилась с главой МИД Латвии (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный встретилась с главой МИД Латвии (ВИДЕО)

Одна из ключевых задач новой власти в нашей стране – чтобы закон в Молдове работал на пользу граждан, и чтобы он был единым для всех. Об этом в рамках встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом заявила председатель парламента Зинаида Гречаный. 

В рамках встречи стороны обсудили углубление двустороннего и регионального сотрудничества, в том числе в парламентской и экономической деятельности. Зинаида Гречаный подчеркнула, что все заключенные Молдовой соглашения будут соблюдаться и впредь. Кроме того, спикер отметила, что хороший закон – лишь начало реформы, и что это полностью осознает новое парламентское большинство.

Зинаида Гречаный также поблагодарила Латвию за оказанную в период кризиса в нашей стране поддержку и за открытость к проводимым в РМ реформам, в том числе на платформе Европейского союза.

 

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