Зинаида Гречаный встретилась с делегацией Международного союза нотариусов (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась с делегацией Международного союза нотариусов (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с делегацией Международного союза нотариусов во главе с членом Международной комиссии по сотрудничеству нотариусов Марюсом Страчкайтисом, председателем Нотариальной палаты Литвы. Во встрече приняла участие и председатель Нотариальной палаты Республики Молдова Аурелия Лазу.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы нотариальной сферы и передовые практики, существующие в этой области на международном уровне.

Зинаида Гречаный подтвердила заинтересованность властей Республики Молдова в обеспечении и защите интересов граждан, в том числе путем предоставления высококачественных нотариальных услуг.

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