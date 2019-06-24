Зинаида Гречаный встретилась с делегацией Европарламента (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с делегацией Европейского Парламента во главе с вице-спикером, представительницей Финляндии Хейди Хаутала.

В рамках беседы Гречаный подчеркнула, что политическая и экономическая стабильность имеют большое значение для развития нашей страны и что сотрудничество между политическими силами, которые сформировали парламентское большинство, может обеспечить эту стабильность.

– Мы рассчитываем на расширение сотрудничества с Европейским парламентом. Все обязательства, взятые Республикой Молдова, будут выполнены, чтобы мы смогли рассчитывать на гораздо большую финансовую помощь, чем та, что была одобрена ранее, – сказала она.

Говоря о приоритетах, Гречаный отметила, что инвестиции не придут в Республику Молдова до тех пор, пока инвесторы не будут верить в правосудие в нашей стране.

– Юстиция должна быть под контролем граждан, – пояснила спикер, добавив, что судьи и чиновники никогда не должны забывать о том, что они приносили клятву стране, а не какой-либо политической партии или конкретному человеку.

В то же время, говоря о Кодексе о выборах, председатель парламента заверила представителей делегации в том, что цель парламентского большинства – создать четкие и долговременные условия, которые будут представлены для консультаций с экспертами и Венецианской комиссией, ради справедливого и демократического избирательного процесса. Зинаида Гречаный также попросила Европарламент оказать содействие в работе следственных комиссий, созданных в законодательном органе нашей страны, для более качественного их расследования и достижения важных результатов.

В свою очередь члены Комиссии по внешним связям Европейского Парламента выразили полную поддержку нашей стране и заверили в готовности к сотрудничеству.