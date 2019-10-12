Зинаида Гречаный встретилась и с жителями Копчака (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась и с жителями Копчака (ФОТО)

Председатель ПСРМ сегодня встретилась также с жителями еще одного знаменательного населенного пункта юга Молдовы – села Копчак Чадыр-Лунгского района. Кроме того, что это также очень большое село, в нем до сих пор работает уникальное предприятие, единственное в своем роде, одно из ведущих предприятий Гагаузии – колхоз «Победа».

⁃ Во время встречи представила молодого и перспективного кандидата Партии социалистов РМ на должность примара села Копчак Георгия Яланжи. Отметила, что у кандидата есть поддержка всей Партии социалистов, разработанная специально для этого села предвыборная программа и команда специалистов, которая готова прийти на помощь в любой ситуации. Вместе мы сможем добиться положительных результатов! – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md