Зинаида Гречаный – всем женщинам Молдовы: Пусть Ваши родные и близкие всегда будут рядом!

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный обратилась с поздравительным посланием по случаю 8 Марта ко всем женщинам страны.
Ниже публикуем текст поздравления без сокращений.
Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю Вас с самым ярким и красивым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В этот день желаю Вам праздничного настроения, весеннего тепла, пусть Ваши родные и близкие будут рядом с Вами, пусть реализуются Ваши планы и претворяются мечты!
Будьте здоровы и счастливы!
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