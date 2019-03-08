Зинаида Гречаный – всем женщинам Молдовы: Пусть Ваши родные и близкие всегда будут рядом!

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный обратилась с поздравительным посланием по случаю 8 Марта ко всем женщинам страны.

Ниже публикуем текст поздравления без сокращений.

Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с самым ярким и красивым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

В этот день желаю Вам праздничного настроения, весеннего тепла, пусть Ваши родные и близкие будут рядом с Вами, пусть реализуются Ваши планы и претворяются мечты!

Будьте здоровы и счастливы!