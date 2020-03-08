Зинаида Гречаный вручила парламентские награды женщинам, отличившимся в сфере национальной обороны (ФОТО)

Этим утром спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла участие в торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, которая прошла в Министерстве обороны.

Она поздравила женщин военных и гражданских служащих Национальной армии и вручила парламентские награды женщинам, отличившимся в сфере национальной обороны, в знак высокой оценки их значительного вклада в продвижение ценностей, интересов и имиджа Республики Молдова, укрепление Национальной армии, высокий профессионализм, образцовую дисциплину, веру и преданность военной деятельности, а также по случаю Международного женского дня.