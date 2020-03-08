Зинаида Гречаный вручила парламентские награды женщинам, отличившимся в сфере национальной обороны (ФОТО)

Зинаида Гречаный вручила парламентские награды женщинам, отличившимся в сфере национальной обороны (ФОТО)

Этим утром спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный приняла участие в торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню, которая прошла в Министерстве обороны.

Она поздравила женщин военных и гражданских служащих Национальной армии и вручила парламентские награды женщинам, отличившимся в сфере национальной обороны, в знак высокой оценки их значительного вклада в продвижение ценностей, интересов и имиджа Республики Молдова, укрепление Национальной армии, высокий профессионализм, образцовую дисциплину, веру и преданность военной деятельности, а также по случаю Международного женского дня.

– От имени парламента страны поблагодарила женщин-военнослужащих за достойное служение своей стране и умение гармонично сочетать семейные и служебные обязанности. Пожелала им профессиональных достижений, личного счастья и как можно больше счастливых моментов, проведенных с близкими, – написала Гречаный на своей странице в соцсети. 

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