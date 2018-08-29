Зинаида Гречаный в селе Нагоряны приняла участие в праздновании Храма села и Дня Независимости (ФОТО)

Зинаида Гречаный в селе Нагоряны приняла участие в праздновании Храма села и Дня Независимости (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в праздничных мероприятиях в селе Нагоряны Рышканского района. 28 августа здесь отмечали День Независимости Республики Молдова и Храм села Нагоряны.

Глава ПСРМ поздравила жителей села с этим двойным праздником и передала им также поздравление Президента Республики Молдова Игоря Додона. Она пожелала сельчанам мирного неба, крепкого здоровья и процветания.

Команда ПСРМ организовала в этом селе сразу несколько праздничных мероприятий, в которых приняли участие практически все жители. В частности, днем прошли соревнования по армреслингу, в которых приняли участие спортсмены из Кишинева, Бельц, Рышкан и других населенных пунктов республики, а вечером состоялся праздничный концерт, который завершился грандиозным салютом.

– Хочу обратить внимание на высокий уровень подготовки мероприятий в Нагорянах и отметить отличную работу команды ПСРМ, которая организовала этот праздник для жителей села, – отметила она.

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