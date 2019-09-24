Зинаида Гречаный: В эпоху геополитического противостояния Молдова стремится стать точкой взаимопонимания и сотрудничества

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный выступила сегодня, 24 сентября, в Нур-Султане, на пленарном заседании Форума председателей парламентов стран Евразии «Великая Евразия: Диалог». Надежность. Партнерство». Представляя Республику Молдова, Гречаный отметила, что уникальное географическое положение нашей страны позволяет нам поддерживать взаимовыгодные связи, как со всеми государствами Евразийского континента, так и Европы, планомерно работая над подлинным превращением Молдовы в своеобразный мост между Востоком и Западом.

– Мы будем целенаправленно формировать условия для создания современной страны – открытой и привлекательной со всех точек зрения, – сказала спикер парламента.

Зинаида Гречаный подчеркнула, что сегодня Республика Молдова твёрдо придерживается взвешенной внешней политики, нейтрального военно-политического статуса, открытости всем международным партнёрам, как на Западе, так и на Востоке.

– В эпоху геополитического противостояния, Молдова стремится стать точкой взаимопонимания и сотрудничества, – подчеркнула председатель Парламента РМ.

Зинаида Гречаный рассказала участникам Форума, что смена власти в нашей стране и формирование новых руководящих органов придали международному сотрудничеству новый импульс, позволили вернуть Молдову в русло предсказуемой прагматичной политики, направленной на достижение эффективных результатов.

– Именно такой подход привел к давно ожидаемым результатам: так, после долгого перерыва, на прошлой неделе в Кишиневе состоялось заседание российско-молдавской межправительственной комиссии. Кроме того, 20 – 21 сентября в Кишинёве состоялся второй Молдо-Российский экономический форум, в котором – впервые на официальном уровне – приняли участие руководство парламента и правительства нашей страны. А участие в этом форуме флагманов российского бизнеса свидетельствует о том, насколько высокий интерес вызывает наша страна со стороны правительственных и деловых кругов одной из ведущих стран Евразийского пространства, – отметила спикер.

Она сообщила, что Республика Молдова может многое предложить нашим зарубежным партнёрам, учитывая, что экономическое законодательство РМ – одно из наиболее благоприятных для деятельности зарубежных инвесторов.

– Мы искренне надеемся, что теперь хорошей традицией станут и совместные экономические форумы со всеми странами, высокие представители которых присутствуют на этом мероприятии, – заявила Зинаида Гречаный.

Она обратила внимание на то, что сегодня на Евразийском пространстве сложилась уникальная ситуация, когда «возникают неограниченные возможности по развитию наших стран и никакие искусственные преграды, и необоснованные барьеры не должны появляться между нами».

– Республика Молдова придерживается продолжения отношений, основанных на доверии и взаимопонимании, и тогда все вместе мы сможем сделать намного больше, чем порознь! – сказала в заключение председатель Парламента Республики Молдова.