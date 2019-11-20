Зинаида Гречаный участвует в юбилейном заседании МПА СНГ

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный во главе парламентской делегации участвует в 50-й юбилейной встрече Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ), которая проходит 20-22 ноября в Санкт-Петербурге, Россия.

Зинаида Гречаный примет участие в заседании Совета МПА СНГ, выступит на юбилейном заседании и проведет серию двусторонних встреч.

Делегация Республики Молдова обменяется мнениями и опытом по актуальным вопросам, вызывающим взаимный интерес, с коллегами из других парламентов. Приоритетные пункты межпарламентской повестки Республики Молдова – развитие торгово-экономических связей и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере, а также свободное передвижение граждан.

В состав делегации входят председатели парламентской Комиссии публичного контроля финансов Владимир Головатюк и Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк, а также депутаты Владимир Боля и Георгий Пара. Депутаты будут присутствовать на заседаниях комитетов МПА СНГ.