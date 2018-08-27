Зинаида Гречаный станет членом Постоянного Совета экс-руководителей страны при Президенте РМ

Председатель Партии социалистов Республики Молдова, экс-премьер-министр страны, Зинаида Гречаный будет включена в консультативный Постоянный совет при Президенте РМ в составе бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента.

О решении создать такой совет сообщил на своей странице глава государства.

– По мнению всех приглашенных, в истории страны были как отрицательные, так и положительные периоды, однако сегодняшнее положение страны вызывает тревогу, поскольку такой степени разобщенности и враждебности не было никогда за все 27 лет независимости.

Бывшие руководители Республики Молдова в связи с этим выражают уверенность в том, что задачей сегодняшней и будущей власти является консолидация общества и устранение существующих проблем и противоречий. Участники беседы выразили Президенту благодарность за приглашение и отметили необходимость проведения таких встреч на регулярной основе для совместного поиска оптимальных решений.

Учитывая это предложение, а также исходя из насущной необходимости стабилизации внутренней ситуации в Республике Молдова, я озвучил решение о создании консультативного Постоянного совета при Президенте в составе бывших президентов, премьер-министров и председателей парламента. Предполагается, что члены Совета будут проводить встречи с определенной периодичностью и обсуждать актуальные вопросы повестки дня, — написал в соцсети Игорь Додон.