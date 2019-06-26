Зинаида Гречаный совершит рабочий визит в Россию по приглашению председателя Госдумы РФ

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26-27 июня, по приглашению Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, спикер парламента Зинаида Гречаный будет находиться с рабочим визитом в Российской Федерации.

В Москве у нее состоятся встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко и с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

– Обсудим приоритеты двустороннего сотрудничества, а также необходимые меры для поддержания позитивной динамики молдо-российского парламентского сотрудничества, – отметила председатель молдавского парламента на своей странице в соцсети.