Зинаида Гречаный совершила визит на север Молдовы и представила команды кандидатов ПСРМ в Дондюшанах, Окнице и Сороке (ФОТО)

Зинаида Гречаный совершила визит на север Молдовы и представила команды кандидатов ПСРМ в Дондюшанах, Окнице и Сороке (ФОТО)

Накануне председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный совершила визит на север Молдовы. Там она встретилась с жителями городов Дондюшаны и Окница.

– Очень теплые и искренние встречи. Поговорили о многом, обсудили политическую и экономическую ситуацию в стране и особенно – в населенных пунктах Дондюшанского и Окницкого районов, – отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети. 

В Дондюшанах Гречаный представила кандидата на пост примара Дондюшан Иона Злого и его команду кандидатов в советники населенных пунктов и всего Дондюшанского района, а в Окнице – кандидата на пост примара Окницы Виктора Артаманюка, примаров городов Отачь и Фрунзе, а также команду кандидатов в советники населенных пунктов и всего Окницкого района.

– Впереди еще много работы, но вместе мы сможем добиться нужных результатов в интересах населенных пунктов этих районов, – выразила уверенность она. 

Также Гречаный встретилась с жителями города Сорока.

– Поговорили по душам, затронули все темы, которые волнуют людей. Представила кандидата ПСРМ на должность примара Сорок Лилию Пилипецки и команду кандидатов в советники населенных пунктов и всего Сорокского района, – добавила она. 

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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