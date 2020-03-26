Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в госбюджет 10 млн леев за счет сокращения расходов парламента

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Зинаида Гречаный распорядилась вернуть в государственный бюджет около 10 млн леев за счет сокращения расходов бюджета парламента на 2020 год. Об этом спикер сообщила на своей странице в соцсети.

Она отметила, что приоритетом всей нашей страны в этот непростой для всех период является поддержка медицинской системы.

– Мы не занимаемся популизмом, беспрецедентная ситуация сложилась не только в Республике Молдова. Очень важно, чтобы мы сосредоточили свои усилия и направили финансы в сферы первостепенной важности. Важно, чтобы мы поддерживали друг друга и соблюдали правила. Мы обязательно выполним все свои обещания, но для этого мы должны быть здоровы, – подчеркнула спикер.

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