Зинаида Гречаный провела встречу с жителями Кагула на центральной площади города (ФОТО)

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня и с жителями Кагула на центральной площади города и провела с ними прямой разговор о ситуации в стране и непосредственно в Кагуле.

Несмотря на то, что на первый взгляд в центре города вроде все хорошо, есть много нерешенных проблем. Город нуждается в ремонте дорог, в том числе на окраинах, в освещении улиц, в строительстве водопроводно-канализационной системы, в решении проблемы безопасности, как общественной, так и на дорогах. Город растет, и ему необходим план развития, написала она на своей странице в соцсети.

– Отметила, что четкое видение решения существующих проблем города есть у кандидата от Партии социалистов на должность примара Кагула Евгения Осадченко. Представила кандидата в примары и его команду кандидатов в примары и в советники населенных пунктов и всего Кагульского района. Подчеркнула, что в Кагуле сильная команда ПСРМ, у которой есть специально разработанная для этого города программа, а также надежная политическая поддержка всей Партии социалистов. Вместе мы победим! – подчеркнула лидер ПСРМ.