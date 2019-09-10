Зинаида Гречаный провела встречу с вице-премьером КНР

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела сегодня на полях VIII Евро-Азийского экономического форума в городе Сиань встречу с заместителем премьера Государственного совета (правительства) Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа. Стороны обсудили взаимовыгодные направления деятельности, которые будут укрепляться и развиваться в ближайшем будущем. В частности, речь шла о деловых миссиях, участии в двусторонних бизнес-форумах, исследованиях рынков, развитии торговых отношений, привлечении потенциальных инвесторов и продвижении экспорта.

Так, Зинаида Гречаный предложила китайской стороне изучить возможность открытия промышленного парка в Республике Молдова, продвижения молдавской винодельческой и сельскохозяйственной продукции на китайском рынке, инвестировать в реализацию инфраструктурных, социальных и рекламных проектов, а также в продвижение туризма. Спикер поблагодарила власти КНР за открытие двух торговых домов Республики Молдова на территории Китая и обратилась за поддержкой в продвижении молдавской продукции на международном рынке, особенно фруктов, овощей и вин, через крупные коммерческие сети. Председатель парламента также высказала пожелание, чтобы молдавская продукция была представлена на следующем Евро-Азийском экономическом форуме.

Заместитель премьера Государственного совета Китая, в свою очередь, высоко оценил качество молдавских вин и дивинов, и призвал производителей максимально активно продвигать продукцию в уже действующих торговых домах.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы продвижения и возобновления переговоров по Соглашению о свободной торговле, Соглашению о свободном передвижении, а также необходимости активизации деятельности Молдавско-китайской межправительственной комиссии. Гречаный поблагодарила власти КНР за приглашение принять участие в VIII Евразийском экономическом форуме и пригласила заместителя премьера Государственного совета Китая посетить нашу страну.

Напомним, Зинаида Гречаный во главе парламентской делегации совершает рабочий визит в Китайскую Народную Республику. В состав делегации входят: председатель парламентской Группы дружбы Республики Молдова и Китайской Народной Республики Влад Батрынча, вице-председатель Комиссии по внешней политике и европейской интеграции, председатель Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Кирилл Моцпан, вице-председатель Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владимир Односталко, заместитель председателя Комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Владимир Боля и генеральный секретарь парламента Адриан Албу.