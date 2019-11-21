Зинаида Гречаный провела встречу с Валентиной Матвиенко (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко “на полях” Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге.

Участники встречи рассмотрели политическую ситуацию в Республике Молдова и подтвердили приоритеты в отношениях с Российской Федерацией. Зинаида Гречаный подчеркнула необходимость активизации межпарламентского диалога в интересах двух стран и народов.

В свою очередь Валентина Матвиенко подчеркнула готовность оказать всемерную поддержку и поздравила парламент и президента страны с достойным разрешением ситуации после отставки правительства и предотвращением политического кризиса. Она также высоко оценила результаты, достигнутые новым правительством в ходе официального визита в Москву.

Кроме того, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России приняла приглашение посетить Республику Молдова в следующем году в рамках межрегионального форума.