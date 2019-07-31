0

Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный провела встречу с представителями Ассоциации румынских инвесторов, с которыми обсудила законодательную базу для иностранных инвесторов в Республике Молдова. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о решениях для некоторых существующих проблем.

В частности, спикер отметила, что в Молдове есть хорошие законы и соответствующие нормативные акты, которые либо неправильно применяются, либо применяются не теми, кто должен. Власти намерены изменить эту ситуацию, чтобы все законы в Республике Молдова работали корректно и предсказуемо. Также Зинаида Гречаный сообщила, что готова к сотрудничеству на благо страны и создание привлекательной для инвесторов бизнес-среды, подчеркнув, что выступает за откровенные и конструктивные дискуссии между властью и деловыми людьми.

На встрече присутствовали вице-спикер парламента Александр Слусарь, председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Игорь Мунтяну и председатель Комиссии по контролю за публичными финансами Владимир Головатюк.