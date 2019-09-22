Зинаида Гречаный провела встречу с председателем одной из двух палат Парламента Республики Казахстан (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Нурланом Нигматулиным, Председателем Мажилиса – одной из двух палат Парламента Республики Казахстан. Спикер РМ поблагодарила его за приглашение принять участие в Форуме председателей парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство», который проходит с 23 по 24 сентября в столице Казахстана – Нур-Султане.

– Подчеркнула важность таких встреч для установления хороших взаимоотношений и развития сотрудничества между странами-участницами. Особое внимание на встрече уделили необходимости активизации экономического обмена и установления устойчивых партнерских отношений, – отметила она на своей странице в соцсети.

Председатель Мажилиса, в свою очередь, приветствовал решение молдавских депутатов прибыть на форум вместе с вице-спикерами законодательного собрания, чтобы представить таким образом все политические силы парламентского большинства и направить отчетливый сигнал внешним партнерам. По словам Нурлана Нигматулина, путь может быть разным, важно, что у молдавских политических сил есть общая цель. Глава Мажилиса подчеркнул продуктивность визита Президента Республики Молдова Игоря Додона в Казахстан. Он подтвердил открытость для расширения двустороннего сотрудничества путем реализации совместных проектов для молодежи, инвестиционных проектов и обмена опытом на парламентском уровне.

Во встрече также принимали участие вице-спикеры Парламента РМ Михаил Попшой и Александр Слусарь и депутаты Владимир Головатюк и Богдан Цырдя.