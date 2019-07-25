Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове

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Политическая повестка и приоритеты парламентского большинства на ближайший период времени стали основными темами встречи председателя парламента Зинаиды Гречаный с послом США в Молдове Дереком Хоганом.

Как отмечает пресс-служба Парламента РМ, стороны обсудили результаты официального визита спикера и премьер-министра в Европейский парламент, который состоялся вчера, 24 июля. Зинаида Гречаный подтвердила тот факт, что парламентское большинство готово оказать всецелую поддержку начатым реформам для развития страны. Она также подчеркнула общую приверженность сбалансированной внешней политике и решимость строить устойчивые дружеские отношения и с Востоком, и с Западом.

Стороны также обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений и привлечение инвестиций в Республику Молдова. Зинаида Гречаный подчеркнула, что первым шагом к достижению этой цели является укрепление правового государства и создание мощных институтов, обеспечивающих высокий уровень жизни для граждан.