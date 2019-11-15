Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове (ФОТО)

Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Послом США в Молдове Дереком Хоганом. Стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в стране, а также актуальные вопросы повестки двусторонних отношений, отметив важность продолжения реформы правосудия в соответствии с международными стандартами, и подчеркнули открытость для развития сотрудничества.

– В ходе беседы подтвердила решимость властей продолжать реформы в Республике Молдова. Сообщила, что новое правительство намерено реализовать начатые проекты в ограниченные сроки, – отметила она. 

Спикер также подчеркнула, что все обязательства перед внешними партнерами будут соблюдены.

– Сообщила также, что сотрудничество с блоком “АКУМ” в отношении выгодных обществу проектов будет продолжено, отметив, что атак в адрес блока не будет, – добавила Гречаный. 

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