Зинаида Гречаный провела встречу с послом США в Молдове

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с послом США Дереком Хоганом. Стороны обсудили различные вопросы молдо-американского сотрудничества, а также последние события в нашей стране.

Говоря о деятельности законодательного органа, Зинаида Гречаный отметила, что на этом этапе первостепенной задачей парламента является принятие бюджета на 2020 год. Спикер выразила надежду на то, что документ будет поддержан депутатами.

Еще одной темой беседы стала реформа юстиции. В частности, были обсуждены действия парламента для ускорения и положительной реализации нововведений. В этом контексте Хоган подчеркнул важность того, чтобы этот процесс был “здоровым”, транспарентным и эффективным, и добавил, что США продолжат сотрудничать с нашей страной и поддерживать Молдову.

Кроме того, дипломат поприветствовал создание консультативной платформы представителей гражданского общества при Парламенте РМ и обратил внимание на важность свободы гражданского общества и СМИ в правовом государстве.

В завершение беседы Зинаида Гречаный и Дерек Хоган пожелали друг другу счастливых праздников и выразили интерес к плодотворному сотрудничеству и в будущем году.