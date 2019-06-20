Зинаида Гречаный провела встречу с послом Латвии в Молдове

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“Наш приоритет – реформы для блага граждан и во имя нашего национального интереса”, – об этом заявила спикер парламента Зинаида Гречаный во время сегодняшней встречи с послом Латвии в Молдове Улдисом Микутсом.

В рамках встречи с дипломатом Гречаный подчеркнула важность того, что правительство является функциональным, у парламентского большинства есть общая утвержденная повестка приоритетов и целей, а Конституционный суд пересмотрел принятые ранее решения.

– Функциональность юридической системы и деполитизация системы администрирования избирательных процессов необходимы для нормального функционирования правового государства и возвращения доверия населения к государственным органам. Мы уже начали активную работу над решением этих проблем и продолжим прикладывать все необходимые усилия для имплементации реформ, которых ждут наши граждане, – подчеркнула Гречаный.

В свою очередь, посол Латвии отметил, что страна, которую он представляет, поддерживает новую власть в Молдове и открыта к углублению двустороннего сотрудничества.