Зинаида Гречаный провела встречу с Иоханнесом Ханом

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Поддержка Европейского союза имеет большое значение для новой власти в нашей стране. Об этом в рамках встречи с европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Иоханнесом Ханом заявила председатель молдавского парламента Зинаида Гречаный.

Спикер рассказала европейскому чиновнику, что парламент вернулся к своей деятельности, приняв многие проекты, включенные в соглашение о сотрудничестве фракций, сформировавших большинство в законодательном органе страны. Кроме того, со вчерашнего дня в работе парламента принимает участие и оппозиция.

– Наши граждане нуждаются в хороших, правильных реформах, а для их реализации мы рассчитываем на микрофинансовую помощь ЕС, – сказала она.

В свою очередь Иоханнес Хан заверил Зинаиду Гречаный в том, что ЕС готов оказать помощь для хорошего функционирования парламента. Он также поприветствовал мирное разрешение политического кризиса в нашей стране.

– Вы показали высокий уровень демократической зрелости. Мы хотели бы видеть это парламентское большинство и правящую коалицию до конца вашего мандата, – подчеркнул европейский чиновник.

Стороны обсудили также ряд других важных вопросов. Стоит напомнить, что сегодня Иоханнес Хан прибыл с визитом в Молдову. Европейский чиновник встретился также с президентом Игорем Додоном и премьером Майей Санду.