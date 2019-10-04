Зинаида Гречаный провела встречу с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ВИДЕО)

Зинаида Гречаный провела встречу с госсекретарем Совета безопасности Беларуси (ВИДЕО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, а также с послом Беларуси в нашей стране Сергеем Чичуком. 

В рамках встречи был отмечен конструктивный диалог между Молдовой и Беларусью на уровне как государств, так и регионов, экономических агентов и простых граждан. Кроме того, была высказана необходимость расширения торгово-экономического сотрудничества.

– Отношения между нашими странами и народами основаны на традициях сотрудничества и дружбы, которые мы должны развивать и дальше, – подчеркнула спикер. 

Стороны обсудили и вопросы региональной безопасности. Станислав Зась поприветствовал тот факт, что власти РМ проводят взвешенную внешнюю политику, основанную на взаимном уважении со всеми государствами, что, по его мнению, способствует сохранению и консолидации безопасности как в регионе, так и на всем европейском континенте.

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