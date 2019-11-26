Зинаида Гречаный провела встречу с главой миссии МВФ в Молдове (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Рубеном Атояном, руководителем миссии Международного валютного фонда в Республике Молдова. Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Молдовой и МВФ в контексте утверждения нового правительства.

Спикер подтвердила открытость властей в отношении дальнейшего развития хороших отношений с внешними партнерами страны, а также готовность соблюдать взятые на себя обязательства по внешним соглашениям. Она также подчеркнула, что в интересах Республики Молдова продолжать сотрудничество с МВФ и расширять программу сотрудничества.

В заключение Гречаный отметила, что Республика Молдова заинтересована в инвестициях для устойчивого развития, власти принимают меры для обеспечения стабильной нормативно-правовой базы для иностранных инвесторов.