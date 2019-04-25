Зинаида Гречаный провела встречу с главой Делегации ЕС в Молдове (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня встречу с главой Делегации Европейского союза в Молдове Петером Михалко. Стороны обсудили вопросы отношений между Европейским союзом и Республикой Молдова, а также политическую ситуацию, которая сложилась в Молдове после парламентских выборов 24 февраля.

В частности, Петер Михалко поздравил лидера ПСРМ с результатами, полученными Партией социалистов на парламентских выборах в Молдове 24 февраля. Глава Делегации ЕС в Молдове также подчеркнул, что Европейский союз остается важным партнером Республики Молдова и продолжит сотрудничество с новым дееспособным правительством, которое будет создано в нашей стране.

В свою очередь, председатель ПСРМ отметила, что Партия социалистов, получившая наибольшее количество мандатов Парламента РМ, выступает с инициативой формирования стабильного парламентского большинства и функционального правительства.

– Необходимость формирования стабильных структур власти на профессиональной основе продиктована острой потребностью нашей страны в восстановлении финансового и экономического сотрудничество с внешними партнерами Республики Молдова, – подчеркнула Зинаида Гречаный.



