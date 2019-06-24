Зинаида Гречаный провела встречу с Дмитрием Козаком (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня со специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком. На встрече с молдавской стороны также присутствовали вице-спикер Александр Слусарь и вице-председатель фракции ПДС Ион Гросу.



Стороны обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, особенно в сфере торговли, а также возобновления межпарламентского сотрудничества.

– Поблагодарила за поддержку и приветствовала возобновление работы молдо-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. От имени парламентского большинства заявила, что мы открыты для серьезного сотрудничества с Российской Федерацией в интересах страны и граждан Республики Молдова. Молдова – прагматичный партнер, готовый решать проблемы путем диалога. У нас нет того, что нас разделяет, нам нужно работать вместе в стране, а также и со всеми внешними партнерами, чтобы обеспечить экономическую и политическую стабильность на благо нашего народа, – отметила Зинаида Гречаный.

Вице-премьер России Дмитрий Козак, в свою очередь, приветствовал формирование парламентского большинства в Молдове и высказался за углубление молдавско-российских отношений.