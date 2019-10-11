Зинаида Гречаный провела встречу с делегацией Чешской Республики (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с делегацией Чешской Республики во главе с председателем Комиссии по здравоохранению Палаты депутатов Парламента Чехии Верой Адамковой. В ходе беседы стороны отметили позитивные сдвиги в диалоге между Молдовой и Чешской Республикой за последний период и выразили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего сотрудничества.

– Подчеркнули важность укрепления торгово-экономического сотрудничества путем увеличения взаимных инвестиций и объема молдавских товаров на чешском рынке. В контексте межпарламентского сотрудничества высказались за установление отношений и обмен опытом между профильными комиссиями законодательных органов наших стран, – отметила спикер на своей странице в соцсети.

Стороны также подчеркнули важность взаимодействия в сфере университетского образования и на уровне медицинских учреждений. Вера Адамкова рассказала об идеях сотрудничества в области здравоохранения и социальной защиты.

Председатель законодательного органа РМ выразила чешской стороне полную поддержку Парламента Республики Молдова в реализации инициатив в интересах граждан.