Зинаида Гречаный провела встречу с 17 послами стран ЕС, аккредитованными в Кишиневе (ФОТО)

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Позиция Европейского союза по поддержке парламентского большинства и нового правительства Молдовы была подтверждена на встрече председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды Гречаный с 17 послами стран-членов ЕС, аккредитованными в Кишиневе.

Зинаида Гречаный выразила благодарность европейским послам за их хорошее отношение к Республике Молдова и за доверие, оказанное новому правительству.

– Ваше присутствие на встрече 8 июня значило очень много для формирования парламентского большинства и утверждения нового правительства, – сказала спикер.

Зинаида Гречаный также отметила, что парламентское большинство намерено продолжать тесное сотрудничество с европейскими партнерами, и заверила, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Молдовой будет продолжать реализовываться.

В свою очередь, глава представительства Европейского союза в Кишиневе Петер Михалко отметил важность обеспечения конструктивного диалога между политическими силами Молдовы.

– Наше послание заключается в том, что все действия должны осуществляться абсолютно мирно и без насилия, а власти должны обеспечивать безопасность людей, – сказал Петер Михалко.