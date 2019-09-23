Зинаида Гречаный провела еще одну важную встречу на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Шукурджоном Зухуровым, председателем Палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан, на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии “Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство”, который проходит в столице Казахстана Нур-Султане 23-24 сентября.

Во время встречи стороны отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках СНГ и других крупных международных организаций. Обратили внимание на потенциал дальнейшего углубления двусторонних отношений, в том числе на уровне парламентов.