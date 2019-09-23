Зинаида Гречаный провела еще одну важную встречу на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии (ФОТО)

Зинаида Гречаный провела еще одну важную встречу на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Шукурджоном Зухуровым, председателем Палаты представителей Высшего собрания Республики Таджикистан, на “полях” Форума председателей парламентов стран Евразии “Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство”, который проходит в столице Казахстана Нур-Султане 23-24 сентября.

Во время встречи стороны отметили положительную динамику сотрудничества между двумя странами, особенно в рамках СНГ и других крупных международных организаций. Обратили внимание на потенциал дальнейшего углубления двусторонних отношений, в том числе на уровне парламентов.

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