Зинаида Гречаный призвала политиков не спекулировать на нуждах людей

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный заявила о том, что задолженность по зарплате работникам Бричанского ирригационного государственного предприятия будет ликвидирована в ближайшее время. Заявление Зинаиды Гречаный было вызвано сегодняшним выступлением на брифинге депутата от партии “Платформа “Достоинство и правда” Александра Слусаря.

Зинаида Гречаный отметила, что вопрос с выплатой задолженности обсуждался вчера во время ее рабочего визита спикера в Бричаны.

– Были предприняты необходимые меры, средства были определены, и в ближайшее время люди получат зарплату, – сказала Зинаида Гречаный.

Она обратила внимание на то, что в течение пяти месяцев, пока Майя Санду возглавляла правительство, для решения этого вопроса ничего не было сделано. За этот период накопилось много проблем, и теперь приходится принимать решения по каждому конкретному случаю.

– Я призываю депутатов поехать в район и поговорить с людьми, а не пытаться спекулировать на застарелых проблемах и получать политические дивиденды на пустом месте за счет нужд людей, – сказала Зинаида Гречаный.