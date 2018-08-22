Зинаида Гречаный приняла участие в социальной акции Благотворительного фонда Первой Леди Din Suflet (ФОТО)

Зинаида Гречаный приняла участие в социальной акции Благотворительного фонда Первой Леди Din Suflet (ФОТО)

172 первоклассника гимназии имени Михая Витязул города Страшены получили сегодня в подарок рюкзаки со школьными принадлежностями в рамках социальной кампании Благотворительного фонда Первой Леди Din Suflet.

От имени Фонда на встрече со школьниками выступила председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный.

– Мы приближаемся к очень важной дате, когда наши дети впервые пойдут в первый класс. И очень важно, чтобы у всех учащихся, особенно у первоклашек, была возможность получать качественные знания и пользоваться самыми необходимыми школьными принадлежностями, которые помогут им на пути к знаниям. Президент Республики Молдова Игорь Додон и Первая Леди Галина Додон приняли очень важное решение — предоставить всем первоклассникам республики рюкзаки со школьными принадлежностями. Сегодня я рада принять участие в социальной кампании Благотворительного фонда Первой Леди Din Suflet и вручить первоклассникам их первые школьные ранцы от имени Фонда, — сказала Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ пожелала школьникам успешного начала нового этапа в их жизни, а родителям и учителям – терпения и внимания к детям.

Напомним, что Благотворительный фонд Первой Леди Din Suflet запустил национальную социальную кампанию для оказания помощи школьникам из малоимущих и многодетных семей накануне нового учебного года прошлым летом. В этом году кампания расширена – Фонд обязался помочь 25-ти тысячам первоклассников страны.

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