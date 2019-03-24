Зинаида Гречаный приняла участие в праздновании годовщины освобождения Липкан (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов сегодня поздравила жителей города Липканы Бричанского района со знаменательной датой – 75-летием освобождения города от фашистских захватчиков. С огромным уважением и словами благодарности Зинаида Гречаный обратилась к ветерану Великой Отечественной войны, который принял участие в митинге, посвященном освобождению города.

Николай Иванович Руцкий – единственный ветеран, который в настоящее время проживает в Липканах. Он участвовал в освобождении западной Украины и дошел до реки Одер, где был ранен.

– Через шесть лет Николаю Ивановичу исполнится 100 лет. Он один из немногих свидетелей тех тяжелых героических лет. Мы должны всемерно помогать ветеранам Великой Отечественной войны. Отмечу, что, по инициативе Президента РМ Игоря Додона, всем ветеранам Великой Отечественной войны накануне 75-летия освобождения Молдовы будет оказана необходимая поддержка, – отметила она.

Вместе с председателем Союза Офицеров Республики Молдова, бригадным генералом Виктором Гайчуком, советником по особым поручениям Президента РМ Павлом Войку, председателем Национального координационного комитета “Победа” Алексеем Петровичем и с жителями Липкан лидер ПСРМ почтила память героев, павших за освобождение города от фашистских захватчиков.