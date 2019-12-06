Зинаида Гречаный приняла участие в праздновании 25-летия Счетной палаты (ВИДЕО)

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный приняла сегодня участие в торжественной церемонии, посвященной 25-летию Счетной палаты Республики Молдова.

В своей приветственной речи Зинаида Гречаный отметила, что 25-летие Счетной палаты – это особое событие, позволяющее проанализировать роль высшего органа в области государственного финансового контроля в контексте текущих проблем и трех фундаментальных принципов: автономия, независимость и прозрачность.

– Миссия Счетной палаты заключается в продвижении ответственности, справедливости и лучших практик управления государственными деньгами. Высший орган финансового контроля – один из лучших инструментов государства в борьбе с коррупцией и теневой экономикой. Это учреждение играло и играет важную роль в контроле управления государственными финансами, являясь одной из основных структур правового государства, – сказала спикер.

Зинаида Гречаный напомнила, что Счетная палата Республики Молдова является членом международных профессиональных организаций и ассоциаций, поддерживая хорошие двусторонние отношения с высшими органами финконтроля других государств. Это способствует лучшему профессиональному обучению сотрудников и постоянному совершенствованию организации.

– Счетная палата Молдовы достигла стадии, когда она сама может оказывать техническую и экспертную помощь аналогичным учреждениям в других странах, – сказала Зинаида Гречаный.

Спикер отметила, что Парламент Республики Молдова всегда был заинтересован в совершенствовании законодательства в области финансового контроля и будет и в дальнейшем демонстрировать высокую ответственность в отношении анализа документов и отчетов, полученных из Счетной палаты.

– Счетная палата получила полную финансовую независимость после принятия парламентом соответствующего закона. Теперь вы несете всю ответственность за дальнейшее развитие и усиление роли внешнего аудита в нашей стране, – сказал председатель парламента.

Зинаида Гречаный сообщила также, что в контексте усилий по консолидации процесса эффективного мониторинга использования государственных денег предусматривается создание Постоянной парламентской комиссии по контролю государственных финансов. Председатель парламента передала всем сотрудникам Счетной палаты благодарность за достигнутые результаты и подтвердила открытость законодательного органа для дальнейшего успешного сотрудничества.

В заключение Зинаида Гречаный поздравила всех работников учреждения и членов их семей с предстоящими зимними праздниками, пожелав им здоровья, радости и счастья.