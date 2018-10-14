Зинаида Гречаный приняла участие в юбилейном заседании геополитической группы “Евразия” (ФОТО)

Зинаида Гречаный приняла участие в юбилейном заседании геополитической группы “Евразия” (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие сегодня, 14 октября, в юбилейном заседании геополитической группы “Евразия” в Межпарламентском союзе. 

Повестка мероприятия включала ряд важных вопросов, в том числе представление докладов об итогах внеочередного заседания Исполнительного комитета МПС и о программе 139-й Ассамблеи МПС и связанных с ней мероприятий.

Напомним, председатель ПСРМ принимает участие в работе Ассамблее Межпарламентского союза, которая проходит в Женеве. Утром она участвовала в заседании Бюро Форума женщин-парламентариев.

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