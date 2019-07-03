Зинаида Гречаный приняла участие и выступила на II Международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный приняла участие в Международном форуме «Развитие парламентаризма» в Москве вместе с главами 49 законодательных органов мира. Спикер выступила с речью на итоговом заседании форума.

Молдова представила миру уникальный пример совпадения интересов и сотрудничества крупных геополитических и региональных игроков ради блага и развития отдельно взятой страны. Наш опыт показывает, что в современном мире и в сегодняшнем региональном и общемировом раскладе есть место для диалога, достижения консенсуса и прогресса даже для сил, представляющих традиционно разные политические стороны. Благодаря объединенной позиции Игоря Додона, Партии социалистов и политического блока “ACUM”, при массовой поддержке большинства жителей Молдовы и иностранных партнеров, мы смогли сменить власть мирным и законным путем. Впервые у нашей страны есть возможность продвигать сбалансированную внешнюю политику, основанную на взаимовыгодных отношениях, на Востоке и Западе, – сказала председатель парламента.

По словам Зинаиды Гречаный, сегодня Молдова пишет новую страницу в своей истории, потому что до сих пор парламентское большинство не пользовалось поддержкой и симпатией всего общества, а также благосклонностью всех иностранных партнеров.

– Сегодня Молдова пишет новую страницу своей истории. Уникальную страницу, потому как никогда еще правящая коалиция не охватывала подавляющее большинство молдавского общества при полной поддержке всех внешних партнеров и друзей нашей страны. Мы готовы делиться нашим уникальным опытом, а также в сотрудничестве с другими парламентами обмениваться самыми эффективными инициативами и начинаниями, – отметила спикер парламента в своем выступлении.

Во втором Международном форуме «Развитие парламентаризма», который проходил в Москве 1-3 июля 2019 года, приняли участие около 800 представителей из 131 страны – депутаты от 85 стран и 49 председателей парламентов. Инициатива организации форума принадлежит Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, с целью продвижения общей повестки международного парламентского сотрудничества. Основными темами обсуждения стали безопасность, экономика, борьба с бедностью и дискриминацией.