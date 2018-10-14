Зинаида Гречаный принимает участие в Ассамблее межпарламентского союза и Форуме женщин-парламентариев в Женеве (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный принимает участие в 139-й Ассамблее Межпарламентского союза, который проходит с 14 по 18 октября в Женеве.

Сегодня, 14 октября, в первый день Ассамблеи, прошло заседанию Бюро Форума женщин-парламентариев. Участие в нем, наряду с представительницами парламентов других стран, приняла и председатель ПСРМ.

Всего в 139-й Ассамблее Межпарламентского союза участвуют 800 членов парламентов из 140 стран мира, включая 50 спикеров. Главной темой пятидневного форума станет роль парламентов в укреплении мира в условиях перемен, вызванных развитием науки и внедрением технологических инноваций.

Межпарламентский союз – старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций. МПС объединяет парламенты 178 стран, а также 12 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов.