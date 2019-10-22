Зинаида Гречаный примет участие в европейской конференции спикеров парламентов в Страсбурге

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный совершит визит в Страсбург, где примет участие в Европейской конференции председателей парламентов. Форум пройдет 24-25 октября и соберет спикеров 47 государств мира, сообщает пресс-служба законодательного органа страны.

Источник отмечает, что участники конференции обсудят три важных вопроса: 70 лет деятельности Совета Европы, внедрение повестки ООН-2030 и цели организации на долгосрочный период, а также участие женщин в политике.

Спикер Парламента РМ выступит на мероприятии с речью, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем Совета Европы, с председателем ПАСЕ, председателем ЕСПЧ и председателем Венецианской комиссии.