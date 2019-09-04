Зинаида Гречаный: Предстоящие выборы должны стать борьбой идей и лучших предложений для каждого населенного пункта

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ПСРМ готова к всеобщим местным выборам, которые будут проходить в Молдове 20 октября. Председатель формирования Зинаида Гречаный рассчитывает, что партия получит хорошие результаты партии на этом голосовании. Об этом она заявила в передаче на частном телеканале.

– Как любая политическая партия, мы будем стремиться получить большинство мандатов местных избранников по всем населенным пунктам, – сказала Гречаный.

По ее словам, у Партии социалистов будут кандидаты абсолютно по всем населенным пунктам страны. Предварительный список кандидатов одобрен Политисполкомом, некоторые кандидатуры уже утверждены Республиканским советом. В частности, это касается Кишинева и Бельц, где началась подача документов для регистрации кандидатов. В то же время, говоря о политических конкурентах, Зинаида Гречаный отметила, что она не стала бы никого недооценивать.

– Они все сильные в меру своих возможностей и способностей. Мы на всех смотрим одинаково – это наши политические конкуренты. Но мы постараемся вести корректную политическую борьбу, чтобы не атаковать никого персонально, будем корректны абсолютно со всеми политическими конкурентами, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Председатель ПСРМ считает, что предстоящие выборы должны стать борьбой идей.

– Это должна быть борьба идей, борьба лучших предложений для каждого населенного пункта, – уверена лидер социалистов.