Зинаида Гречаный представила команду кандидатов ПСРМ в Бельцах (ФОТО)

Зинаида Гречаный представила команду кандидатов ПСРМ в Бельцах (ФОТО)

Накануне вместе с депутатами Парламента РМ Богданом Цырдей и Владимиром Головатюком Зинаида Гречаный провела встречу с избирателями муниципия Бельц и представила им кандидата от Партии социалистов на должность примара муниципия Александра Нестеровского, двух кандидатов в примары сел Елизавета и Садовое – Александру Тудора и Сергея Бузурного, а также команду кандидатов в местные советники.

– Бельчане очень тепло нас встретили в зале Национального театра имени Василе Александри. Рассказала им о кандидатах Партии социалистов, об их предвыборных платформах. Отметила, что за каждым кандидатом партии стоит вся команда, а программы разрабатывались партией отдельно для каждого населенного пункта, в том числе для Бельц и для сел, которые входят в состав муниципия. Нам не безразлична судьба Бельцкого муниципия. У нас есть команда, есть программа, у нас есть знания – мы готовы развивать северную столицу. Сегодня мы обратились к жителям Бельц за доверием – потому что только вместе мы сможем справиться со всеми проблемами, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети. 

Всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.

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