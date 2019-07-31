Зинаида Гречаный представила коллективу НАЦ нового главу

Зинаида Гречаный представила коллективу НАЦ нового главу

Руслан Флоча на сегодняшнем заседании парламента был избран большинством голосов новым директором Национального антикоррупционного центра.

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией дал клятву перед народом, а не перед парламентским большинством или партиями. Ожидания всего общества очень высоки, и мы считаем, что вся команда НАЦ понимает, что феномен коррупции необходимо наказывать жёстко, – прокомментировала назначение председатель парламента.

Гречаный пожелала новому директору успехов и выдающихся достижений. Она также выразила уверенность в том, что под руководством Руслана Флоча НАЦ добьётся достойных результатов в борьбе с коррупцией.

Стоит отметить, что Руслан Флоча был назначен сегодня парламентом на 5-летний срок. Ранее он победил на конкурсе по замещению данной должности, набрав наибольшее количество баллов.

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