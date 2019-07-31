Зинаида Гречаный представила коллективу НАЦ нового главу

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Руслан Флоча на сегодняшнем заседании парламента был избран большинством голосов новым директором Национального антикоррупционного центра.

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией дал клятву перед народом, а не перед парламентским большинством или партиями. Ожидания всего общества очень высоки, и мы считаем, что вся команда НАЦ понимает, что феномен коррупции необходимо наказывать жёстко, – прокомментировала назначение председатель парламента.

Гречаный пожелала новому директору успехов и выдающихся достижений. Она также выразила уверенность в том, что под руководством Руслана Флоча НАЦ добьётся достойных результатов в борьбе с коррупцией.

Стоит отметить, что Руслан Флоча был назначен сегодня парламентом на 5-летний срок. Ранее он победил на конкурсе по замещению данной должности, набрав наибольшее количество баллов.