Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с наступающей Пасхой

Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с наступающей Пасхой

Поздравление председателя Партии социалистов от первого лица. 

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с самым светлым весенним праздником – святой Пасхой!

Традиционно мы проводим эти праздничные дни рядом с теми, кто нам особенно дорог. В последние годы этот праздник наполнен для наших соотечественников особым смыслом – мы откладываем все дела и преодолеваем тысячи километров, чтобы обнять своих близких.

Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца радостью и надеждой на обновление, на перемены к лучшему, укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливости. Особая атмосфера пасхальных праздников призывает нас творить добрые дела, проявлять заботу и милосердие.

От всей души желаю вам доброго здоровья, мира и благополучия! Пусть в ваших домах всегда царит любовь, согласие, забота о родных и близких! Пусть светлый праздник Пасхи станет для вас началом нового этапа в жизни! Желаю вам успеха и воплощения всех ваших замыслов!

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